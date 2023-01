Globalist.it

", questa sera21.20 su Rai 3 una nuova puntata del programma d'inchieste condotto da Sigfrido Ranucci. Indagando su alcuni illeciti commessi da funzionari del Consiglio Nazionale delle ...... - la privatizzazione dell'intero settore bancario; - la diminuzione dei dipendenti, grazie... Stando all'ultimoOCSE (che è del 2017), per quanto riguarda l'Europa, in Germania le aziende ... “Report”, alle 21.20 su Rai 3: ecco le anticipazioni sulla puntata di questa sera Partendo dalle inchieste realizzate in questi ultimi sei anni, ne “I misteri secondo Matteo”, la prima inchiesta della puntata in onda lunedì 23 gennaio alle 21.20 su Rai 3 e Rai Italia, Report ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-2e126651-4f36-e112-af19-3c055bb98d ...