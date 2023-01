La Stampa

Il nostro salone si svolgerà infatti a Genova, in un'area in continua evoluzione, sede del progetto del nuovo waterfront di Levante firmato dall'archistar, che sarà completato nel 2024. ...Abbonati per leggere anche Leggi anche Il santo Biagio e il boss Matteo: grazia e disgrazia di Palermo Funerali di Benedetto XVI, l'addio al Papa teologo non è una festa nazionalpopolare: ... Renzo Piano: “I miei anni con l’Avvocato Agnelli: l’amore per il costruire e le nostre affinità elettive” L'AQUILA L’Ordine degli Ingegneri della Provincia dell’Aquila, domani 23 gennaio con inizio alle 15 all’Auditorium del Parco Renzo Piano in via delle Medaglie ...Avezzano – Amministrazione e associazioni intorno al tavolo per un lavoro comune basato sull’identità e sulle caratteristiche peculiari del territorio. Relatore d’eccezione l’antropologo Ernesto Di Re ...