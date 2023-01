Renga canta Angelo con la figlia Jolanda | Ambra Angiolini non trattiene l' emozione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un duetto speciale, che non poteva non emozionare. Protagonisti Francesco, che si è esibito nel doppio ruolo di artista e padre sul palco che celebra Bergamo - Brescia come Capitale italiana ...

Today.it

Sul video messaggio condiviso in cui ha deciso di replicare agli insulti laspiega: "Quel ... durante un concerto, in occasione dell'evento Brescia Capitale della Cultura , sul palco e"...Ha preso dal papà!" ha scrittosu Instagram. Emozionatissima anche Ambra, conduttrice dell'evento. La conduttrice e attrice romana si è emozionata, assistendo al duetto da una posizione ... Jolanda Renga canta "Angelo" con papà Francesco, Ambra registra il video e si emoziona: la dedica Jolanda Renga, figlia di Ambra, va per la prima volta in tv e si racconta tra famiglia e amore. La 19enne rivela: "Sono fidanzata".Duetto speciale in occasione dell'evento organizzato per l’inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale della cultura 2023 ...