Regionali Lombardia | per Majorino parola d’ordine “cambiare tutto”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – Lache attraversa tutti i temi della proposta elettorale di Piefrancescoè cambiamento. Il candidato unico del centrosinistra, in corsa per succedere ad Attilio Fontana nella guida di Regione, ha sviscerato i suoi cavalli di battaglia durante un’intervista con Claudio Brachino nello spazio della rubrica di Italpress “Primo Piano”. Dalla sanità al trasporto pubblico, dal lavoro alla sicurezza e al welfare, passando per il Pnrr e finendo con le sfide che attendono un Pd ferito dal “più grave scandalo giudiziario” che abbia mai convolto il Parlamento Europeo. Innanzila sanità, fronte caldo e pregnante in una Regione come lache destina a questa voce di bilancio circa l’80% della sua spesa corrente. “Una grande ...