Il Sole 24 ORE

...confronto "è più logico farlo" quando "vengono poste le stesse domande e ognuno presenta la propria idea di futuro per la". Poi, sulle possibilità di bassa affluenza alle prossime......8%: dal 78,7% della Sicilia all'88,7% della. Sono 7,26 milioni le persone che non hanno ... il tasso di copertura nazionale per le quarte dosi è del 30,4% con nette differenze: dal ... Regionali Lombardia, Fontana: no confronto con avversari bugiardi - Il Sole 24 ORE Oltre dodici milioni di elettori alle urne, una miriade di candidati per conquistare 131 seggi nei Consigli ma soprattutto le poltrone di governatore di due delle Regioni più importanti d'Italia, il ...MILANO (ITALPRESS) – Presso l’Oratorio Sacro Cuore alla Cagnola di Milano è partito ufficialmente il progetto Oratori “Trofeo San Giorgio”, inserito negli eventi in avvicinamento ai Campionati del Mon ...