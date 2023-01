Regionali Lombardia | Fontana | “No confronto con avversari bugiardi”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO – “Fintanto che i mieicontinueranno a raccontare delle bugie, ilnon ha senso di esistere”. Attilio, presidente uscente della Regionee candidato alla sua successione, replica – a margine di un evento sulla filiera aerospaziale di Assolombarda e Leonardo a Milano – a chi gli ha chiesto di un possibilediretto con i suoipolitici. Ad esempio, prosegue, “Majorino parla del Pnrr con la Regionedicendo una cosa” non vera. “Io in questodiretto dovrei spiegare di nuovo chi si occupa veramente del Pnrr, l’80% sono i ministeri e i Comuni e la parte che ci riguarda è già tutta fatta e sotto controllo e in fase di realizzazione”. Per ...

Milano, 23 gen. (askanews) - "Fintanto che i miei avversari continueranno a raccontare delle bugie, il confronto non ha senso di esistere". Attilio Fontana, presidente uscente della Regione Lombardia ...