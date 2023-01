Reggio Emilia | botte alla moglie incinta all' ottavo mese | 40enne arrestato - La picchio quando voglio

La Repubblica

commenta 'È mia moglie, la picchio quando voglio, le faccio quello che voglio', ha detto un 40enne impiegato marocchino residente a Toano () alla suocera che si era precipitata a casa della figlia rispondendo a un suo Sos. L'uomo, infatti, picchiava la moglie 32enne incinta all'ottavo mese, sferrandole calci alla pancia e ...L'iniziativa si lega idealmente alla commemorazione, che si svolge lunedì 30 gennaio al Poligono di tiro di, dove sarà ricordato il 79esimo anniversario della fucilazione di nove ... Reggio Emilia, calci in pancia alla moglie incinta: "E' mia, la picchio quando voglio". Arrestato impiegato 4… Dopo l’ennesima sconfitta della stagione, la quarta in campionato, Ettore Messina, l’allenatore dell’Olimpia Milano, ha esaminato quanto successo alla sua squadra nella gara persa contro Reggio Emilia ...La donna riceveva calci alla pancia, schiaffi e pugni in faccia. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate un impiegato marocchino è finito in manette ...