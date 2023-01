Regeni | Fratoianni | ' Tajani manca di rispetto a familiari e a buon senso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. (Adnkronos) - Ma con quale faccia l'attuale ministro degli Esteri va a dire pubblicamente che l'Egitto rassicura che sarà fatta giustizia sull'omicidio di Giulio? Ma in questi sette anni non sa cosa è accaduto? Non conosce i depistaggi, le false informazioni, i boicottaggi nelle indagini da parte del Cairo che hanno impedito e impediscono alla magistratura italiana di proseguire nel processo contro gli ufficiali egiziani responsabili dell'omicidio?” Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. “Unanza diverso la famiglia-aggiunge- e verso l'intelligenza degli italiani. Così facendo, pur di continuare a fare un po' di affari, anchesi dimostra subalterno e ...