Record di dimissioni dal lavoro | Conte | “Non mi sorprende”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) ROMA – “Non miquesto numerodi, soprattutto fra i giovani. La logica attuale del mercato del, alimentata dalla grancassa di una politica miope, impone la retorica per cui un impiego debba essere accettato a prescindere. A qualsiasi condizione, anche con stipendi bassi. Poco importa che le proprie competenze siano calpestate, che i turni siano massacranti, che i contratti siano di un solo mese, che non resti spazio per la vita personale e familiare”. Cosi il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, che aggiunge: “Ce lo ricordano ogni giorno esponenti del Governo: i giovani accettino tutto, indipendentemente dal loro titolo di studio, dal percorso fatto. “Trovatevi un posto dianziché il metadone di Stato” è la litania quotidiana. ...

ilmessaggero.it

leggi anche, il paradosso del 2022: perché con l'inflazione alle stelle milioni di italiani lasciano il lavoro Aiutaci a fare di più! Vogliamo che i lettori siano al centro del ...Valeria Manieri (Radio Radicale). In collegamento Francesco Seghezzi, Presidente della Fondazione Adapt. Puntata di "ADAPT - La pillola. Con Francesco Seghezzi. Ildinel 2022. Che succede nel mercato del lavoro italiano" di lunedì 23 gennaio 2023 , condotta da Valeria Manieri che in questa puntata ha ospitato Francesco Seghezzi (presidente ... Lavoro, boom di dimissioni: in 9 mesi oltre 1,5 milioni hanno lasciato il posto. Ecco perché ROMA - "Non mi sorprende questo numero record di dimissioni, soprattutto fra i giovani. La logica attuale del mercato del lavoro, alimentata dalla ...Stipendi troppo bassi, poche possibilità di fare carriera, ai giovani le condizioni del mercato del lavoro in Italia non piacciono e cercano un posto migliore. Secondo i dati diffusi proprio dal minis ...