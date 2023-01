Recensione MacBook Pro 16” 2023 con M2 Max Più core | più potenza e una incredibile autonomia

Andrea Galeazzi

PreordinaPro 16 2023 (disponibilità dal 24 gennaio) PreordinaPro 14 2023 (disponibilità dal 24 gennaio)Pro 16 2023: la chiave di volta sono le temperature ...Ne abbiamo parlato a lungo pubblicando anche in unache vi permette di sapere tutto ... In un articolo separato, invece, facciamo un dettagliato confronto con ilAir con processore M1 ... APPLE MacBook PRO M2 MAX Vs. M1 MAX Recensione e ... Anche su eBay arriva un più che interessante sconto sui MacBook Air M2. Parliamo del modello da 256 GB che scende a 1089,99 €, il prezzo più basso che abbiamo visto grazie ad uno sconto del venditore ...Apple ha lanciato la nuova linea di MacBook Pro con M2 Pro e M2 Max, ma abbiamo ricevuto solo un breve video di presentazione invece di un evento di lancio. Oltre ai nuovi processori, sono disponibili ...