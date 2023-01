Razzie Awards 2023 | Blonde domina con otto nomination | ecco la lista del peggio proposto sugli schermi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il film, sulla vita di Marilyn Monroe, ha ottenuto ben 8ail'elenco completo di chi è in corsa per conquistare i premi dedicati al. LeaiAwardhanno visto protagonista, il film diretto da Andrew Dominik, che ha ottenuto bencandidature. Alle sue spalle si è piazzato Good Mourning, con star Machine Kelly, che si è fermato a quota settetra cui quella comer Attore. Tra leall'edizionedei...

QUOTIDIANO NAZIONALE

Tra le nomination all'edizione 2023 deic'è anche Tom Hanks , che ha ottenuto una candidatura come Peggior attore per il ruolo di Geppetto nel film Pinocchio diretto da Robert Zemeckis ...L'11 marzo, infatti, alla vigilia degli Oscar, saranno premiati i vincitori dei, i riconoscimenti assegnati agli attori, sceneggiatori, registi, film e alle canzoni peggiori della ... Razzie Awards 2023, tutte le nomination. Guida 'Blonde' Il film Blonde, sulla vita di Marilyn Monroe, ha ottenuto ben 8 nomination ai Razzie Awards 2023, ecco l'elenco completo di chi è in corsa per conquistare i premi dedicati al peggio proposto sugli sch ...Ecco tutte le nomination ai Razzie Awards 2023, gli anti-Oscar del cinema, che premiano i peggiori film e le peggiori interpretazioni dell’anno.