Ravanelli | «Juve? Se dovessero essere confermate tutte queste accuse | sarebbe un grande colpo per i tifosi»

Sport Mediaset

Fabrizio, ex giocatore della Juventus, ha parlato dei punti di penalizzazione inflitti alla Juventus dalla Corte Federale d'Appello Fabrizio, ex giocatore della Juventus, ha parlato a Pressing. PAROLE - "Va a macchiare tantissimo i nove scudetti, gli anni vincenti e i tanti trofei della gestione di Agnelli. La Juventus al di là ...... dovrebbe giocare una difesa con Monterisi o Oyono al posto di Sampirisi, Kalaj,e ... Primavera, impresa in casa -La banda - Gorgone continua a stupire. Dopo il blitz in casa dell'... Ravanelli: "Questa vicenda macchia il DNA Juve e i 9 scudetti ... Fanno discutere le parole di Fabrizio Ravanelli sulla penalizzazione di 15 punti inflitta alla Juve. Ecco cosa ha detto Fabrizio Ravanelli, negli studi di Pressing, ha commentato i 15 punti di penaliz ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...