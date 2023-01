Rapinato alla fermata del bus da una baby gang | la denuncia dello studente | ' Erano in cinque'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ennesima rapina ai danni di un minore . Uno, residente in Mugello, ha raccontato ai carabinieri di Vaglia, in provincia di Firenze , un episodio di cui è stato vittima mercoledì 18 gennaio, ...

LA NAZIONE

Ennesima rapina ai danni di un minore . Uno studente, residente in Mugello, ha raccontato ai carabinieri di Vaglia, in provincia di Firenze , un episodio di cui è stato vittima mercoledì 18 gennaio, ...... e gli ha dato appuntamento in Brianza dove, insieme ad un complice, lo ha aggredito e. ... La donna era già conosciutaPolizia Una feroce e violenta aggressione dopo la quale i malviventi ... Rapinato da cinque ragazzi alla fermata del bus, la denuncia di uno studente Ennesima rapina ai danni di un minore. Uno studente, residente in Mugello, ha raccontato ai carabinieri di Vaglia, in provincia di Firenze, un episodio di cui è stato ...Di quattro anni e 10 mesi di carcere, Walter Onichini, ne ha scontati poco più della metà. Ora, dopo due anni e mezzo in cella, il macellaio di Legnaro (Padova) che il 22 luglio ...