Rapina ai danni di sei studenti | identificate e arrestate due persone

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della Stazione di Baiano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale emessa nei confronti di un 40enne e un 45enne di Afragola (NA), ritenuti gravemente indiziati -allo stato delle indagini-, di “in concorso”. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Nola, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri. L’indagine trae origine da unacommessa lo scorso mese di luglio in danno di sei, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, in viaggio sul treno EAV, tratta Baiano–Napoli: gli stessi, alla fermata di Volla (NA), erano stati avvicinati da due uomini che, armati di forbici, gli avevano intimato di consegnare i loro telefoni cellulari e i ...

BaraondaNews

Unaaidella farmacia Maestra di via Piol si è consumata nel pomeriggio di sabato, 21 gennaio 2023, a Rivoli. Qui due ladri con il volto coperto si sono introdotti nel locale e si sono fatti ...Un nuovo episodio diaidi un minore e commessa da giovanissimi a Firenze è stato denunciato ieri mattina dalla vittima ai carabinieri in Mugello. Si tratta di uno studente, residente in Mugello ma che ... sventa rapina danni anziana I Carabinieri della Stazione di Baiano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare personale emessa nei confronti di un 40enne e un 45enne di Afragola (NA), ritenuti gravemente indiziati ...TRADATE – Non esattamente un cold case perché era già stato identificato e condannato per la compiuta ai danni del titolare di un esercizio commerciale di Lonate Ceppino nel maggio 2013. Ma certo fa n ...