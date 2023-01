Rabiot rischia ora il posto | l’addio è anticipato?

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Adriennon è più sicuro di rimanere alla Juventus già a gennaio, con le offerte sul suo conto che si fanno sempre più intense. C’è grande preoccupazione alla Juventus per la difficilissima situazione legata alle plusvalenze, motivo che ha portato così diversi giocatori a pensare sempre di più al proprio futuro, con Adrienche sembra essere uno di quelli pronti al cambio di maglia. Ansa FotoA preoccupare è stato soprattutto l’atteggiamento e la partita disputata contro l’Atalanta, con il transalpino che purtroppo sembra essere tornato quello delle precedenti stagioni, troppo spesso impacciato e fuori dal gioco. Sappiamo infatti come il suo contratto andrà in scadenza al termine di questa stagione, con la possibilità che possa rinnovare il contratto che è sicuramente al minimo storico. Questo dunque permetterebbe anche alla Juventus di ...

90min IT

6 : dinamismo a centrocampo. KOSTIC 5 : spento. Deve fare di più (16' st Chiesa 6 : meglio ... PALOMINO 5.5 :di commettere un fallo da rigore ed esco poco dopo per un problema muscolare (...6 : prestazione sottotono del centrocampista francese che in questa stagione è stata l'arma ... Palomino 5.5: solo uno scorcio di partita per il difensore argentino in cui peròdi creare ... Rabiot a rischio per la sfida tra Juve e Atalanta: il motivo del possibile forfait Una vera e propria mazzata, quella che ha colpito la Juventus. I quindici punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri dalla Corte Federale d'Appello in relazione al caso plusvalenze rischia di cond ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match divertentissimo valido per la diciannovesima giornata della Serie A Tim 2022/2023. Nel ...