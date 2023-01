Questa sera Gattuso si gioca la salvezza con il Valencia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ildista attraversando uno dei periodi più tenebrosi della sua storia recente. Infatti, i murcielagos occupano le posizioni più basse della Liga e distano solo 2 punti dalla zona retrocessione. A nulla sono serviti gli innesti che il tecnico italiano ha chiesto quando è approdato sulla panchina spagnola. Da Castillejo a Justin Kluivert finendo a Cavani. Ilha speso pochissimo instagione, solo 13 milioni a fronte dei 55 incassati dalle cessioni di Guedes e Soler.ilgiocherà una delle partite cruciali della stagione dove è chiamata alla vittoria per scacciare gli spettri di una possibile retrocessione a fine stagione. La partita contro l’Almeria rappresenta la sfida tra la tredicesima e la quindicesima in ...

L'Eco di Bergamo

Terza serata - giovedì 9 febbraio Padroni di casa sono sempre Amadeus e Gianni Morandi ,affiancati da Paola Egonu . La scaletta della serata prevede l'esibizione di tutti e 28 i cantanti ...Dopoprima telefonata, ne ha effettuate altre nove, tutte molto simili tra loro: al telefono ... Solo una volta calmatosi, l'uomo ha ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti nelladi ... Gasperini: «Questa sera è la testimonianza di una crescita dall'inizio del campionato» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...E' sconvolgente l'audio di Rigau contro Gina Lollobrigida. Andrea Piazzolla lo fa ascoltare a tutti a Zona Bianca ...