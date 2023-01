Questa non è la vera pubblicità di un prodotto Kinder «all’insetto» | ma un’installazione artistica

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 23 gennaio 2023 la redazione di Facta.news ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni riportate in un tweet pubblicato il giorno precedente, contenente la foto di quello che sembra un cartello pubblicitario dedicato a undolciario chiamato «fetta a blatte». La foto oggetto della segnalazione contiene l’illustrazione del presuntosovrastato da un insetto simile ad uno scarafaggio ed è accompagnata dal testo «+ blatte – cacao». Il contenuto è stato pubblicato su Twitter insieme al commento: «A Livorno i primi cartelli pubblicitarihanno già messo in moto il lavaggio del cervello». Si tratta di un contenuto satirico, circolato senza il contesto necessario alla sua comprensione e che veicola una notizia falsa. Il ...

