Quello Che Fa Bene di LDA | tutto sul nuovo album dopo Sanremo 2023

(Di lunedì 23 gennaio 2023) EsceChe Fadi LDA, ilin programma per il 17 febbraio. Luca D’Alessio è tra i 28 cantanti scelti da Amadeus per la partecipazione al Festival di. Figlio d’arte, dell’apprezzato Gigi D’Alessio, LDA si presenta in gara con il singolo Se Poi Domani, che anticipa la pubblicazione delprogetto discografico di inediti. Da venerdì 17 febbraio sarà disponibile in tutti i negozi e negli store digitali l’Che Fadi LDA, secondo progetto discografico del cantante che solo qualche mese fa ha conquistato il pubblico di Canale 5 ad Amici di Maria De Filippi. Scritta da LDA e da Alessandro Caiazza, composta da Francesco D’Alessio e dallo stesso LDA, Se Poi Domani è ...

Corriere della Sera

Con l'assist ad El Shaarawy ead Abraham nel match contro lo Spezia, l'argentino diventa il calciatore più rapido a ... Superato il connazionale Diego Perottiaveva impiegato 14 incontri per ...18 dicembre 2022 . Una datarimarrà per sempre impressa nella mente, nel cuore e sulla pelle di . Il centrocampista della , ... Un trionfo atteso 36 anni, dal 1986,dell'Albiceleste. A ... La sentenza Juventus: perché 15 punti di penalizzazione Può perdere le Coppe Quello che sappiamo È ovvio che il mondo si è avvicinato alla minaccia di una terza guerra mondiale per quello che è successo”. Chi sembra sostenere la tesi di Mosca, in Unione europea, è l’Ungheria, il Paese che più di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...