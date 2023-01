Quanto ha guadagnato Federico Lauri con il coming out a Verissimo? La risposta

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sono passati pochissimi giorni da quando, meglio noto comeFashion Style, è stato ospite a. Nello studio di Silvia Toffanin, il parrucchiere dei vip ha deciso di fareout. Poi qualche ora dopo la messa in onda della sua intervista per il programma tv, è tornato sui social dove ha parlato apertamente ai tanti followers, facendo anche delle rivelazioni riguardo a questa ospitata e al cachet. Il tutto perché dopo l’intervista non sono mancate le polemiche. Vediamo che cosa ha detto.Fashion Style è stato costretto a fareout pubblicamenteha raccontato di essere andato nel suo salone subito dopo l’ospitata, per questo non si è fatto immediatamente sentire sul suo profilo social. ...