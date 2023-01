Quadraro | domani il flashmob #fatecelargo | la ‘ciclabile umana’ per tutelare i ciclisti capitolini

Leggi su italiasera

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’associazione FIAB Roma BiciPA aderirà al flash mob, una simbolica “ciclabile umana” per chiedere al Comune di proteggere chi ogni giorno pedala in città, per sollevare l’attenzione sulla pericolosa inciviltà di chi abusa della strada mettendo in pericolo l’utenza fragile ovvero chi sceglie di muoversi a piedi o in bici e perché vogliamo Roma Città 30. Il ritrovo è Via Tuscolana, lungo la salita del. A partire dalle ore 7:45 di24 gennaio, i cicloattivisti si disporranno in una lunga fila indiana a ridosso della linea bianca della corsia ciclabile per proteggere con il loro corpo e le loro bici chi pedalerà in quel tratto di strada (soprattutto genitori con figli e bike-commuters). La “ciclabile umana” durerà fino alle 9:00, così da dare la possibilità a quante più persone di esserci e farne parte. A ...