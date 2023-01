Proteste Iran | Ue | nuovo pacchetto sanzioni contro chi guida repressione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – I ministri degli Affari Esteri dell’Ue hanno adottato oggi undil’, che “prende di mira coloro cheno la”. Lo annuncia via social la presidenza svedese del Consiglio Ue. “L’Ue – si legge – condanna fermamente l’uso brutale e sproporzionato della forza da parte delle autoritàianemanifestanti pacifici”. Almeno tre giornaliste sono state arrestate negli ultimi due giorni insullo sfondo delleantigovernative innescate dalla morte in custodia di Mahsa Amini a settembre. Lo ha reso noto l’Associazione dei giornalisti di Teheran, precisando che “nelle ultime 48 ore, almeno tre giornaliste – Melika Hashemi, ...

