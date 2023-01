TGCOM

... programma del secondocondotto da Simona Ventura e Paola Perego . La tv di stato ha infatti ...i palinsesti del fine settimana sono spesso costretti a modificare in corsa ladei ...Domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 14 andrà in onda su5 come dala puntata di 'Amici 22'. Fin qui niente di strano, non fosse che i fan presenti alla registrazione della puntata qualche giorno fa hanno notato l' assenza di uno dei ... Giorno della memoria, sui canali Mediaset una settimana di programmazione speciale Domenica 22 gennaio 2023 dalle ore 14 andrà in onda su Canale 5 come da programmazione la puntata di “Amici 22”. Fin qui niente di strano, non fosse che i fan presenti alla registrazione della puntata ...Ecco i dati di ascolto relativi alla serata del 21 gennaio 2023: Tali e quali vs C'è posta per te, i numeri Una nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5 anche se non c’è gara tra i due programmi. Non c’è biso ...