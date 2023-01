Procura di Napoli | proroga di indagini su acquisto Osimhen | ipotesi reato false comunicazioni in bilancio

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L’ANSA, citando organi di stampa, riferisce di unadida parte delladi, che ipotizza nei confronti della società del capoluogo campano ildiinin riferimento all’dell’attaccante delVictor. La chiusura delleè prevista in primavera, con gli inquirenti napoletani, che hanno avviato gli accertamenti sulla compravendita del giocatore dal Lille (per 71 milioni e 250mila euro) su impulso della magistratura transalpina. Accanto aldiinsi ipotizza anche la dichiarazione fraudolenta, ...

