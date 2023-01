Principe Andrea | causa milionaria contro la sua accusatrice | l’ultima mossa per tornare a Palazzo

Leggi su dilei

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilnon si rassegna, e vuolea tutti i costi a condurre una vita pubblica. Per questo, il fratello di Re Carlo (che non gli ha concesso nessuno sconto), è pronto a lanciare unala sua, Virginia Giuffre, per riabilitare il suo nome e la sua reputazione. La cifra da capogiro, che ilavrebbe accumulato per intentare l’azione legale per diffamazione, e non solo, è solo il primo passo per la sua riabilitazione, e scacciare, una volta per tutte, le infamanti accuse di molestie sessuali. Dalle accuse al risarcimento: la complicata vicenda giudiziaria didi York Gli ultimi anni sono stati complicati per la Famiglia Reale inglese, tra la scomparsa del ...