Adnkronos

Come è stato calcolato dal magazine Autocar, i costi medi di ricarica rapida delle auto elettriche stanno ora superando quelli di un pieno di, conin aumento di oltre il 50% al ...alla pompa via App Il ministero annuncia anche la predisposizione di una App gratuita per ... In pratica, si offre al cittadino uno strumento in più per decidere dove andare a far, ... Prezzi benzina oggi, nuovi rialzi mentre lo sciopero si avvicina La Prefettura di Genova rende ha reso noto l’elenco degli impianti di distribuzione che garantiscono l’apertura h24 e 7giorni su 7 sulla rete stradale urbana ed extraurbana ...EDIMBURGO - A causa della lentezza nella costruzione della rete di ricarica del Paese e degli elevati costi per far funzionare un’ auto elettrica, il Governo scozzese ha posticipato al 2032 ...