Premier League | l' Arsenal stende lo United nel finale City | tripletta per Haaland

Sport Mediaset

I Gunners non si fermano neanche nella difficile sfida contro i Red Devils, regolati per 3 - 2. I Citizens vincono nel segno del norvegese, autore di una tripletta contro i ...Se laresta la destinazione più probabile in caso di cessione, bisogna pur sempre continuare a tenere d'occhio la Bundesliga, il campionato che lo statunitense in Europa conosce più di ... Ciclone Haaland sulla Premier League: "I numeri sono incredibili" - Sportmediaset I Gunners non si fermano neanche nella difficile sfida contro i Red Devils, regolati per 3-2. I Citizens vincono nel segno del norvegese, autore di una tripletta contro i Wolves ...Indossò la maglia del Milan in una stagione piuttosto tormentata. Poi vinse tutto con il Manchester United. Ora per Jesper Blomqvist il calcio è un ricordo ...