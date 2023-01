Premier League | Fulham-Tottenham 0-0 LIVE

(Di lunedì 23 gennaio 2023)chiude il weekend die mette in palio punti pesantissimi per l'Europa e la rincorsa al piazzamento in Champions...

FATTORI - Il Milan osserva con attenzione e con la consapevolezza di avere il totale gradimento di Zaniolo, che preferirebbe restare in Italia rispetto alla possibilità di giocare in. ...Adesso è ufficiale: Jakub Kiwior è un nuovo giocatore dell'Arsenal . Il difensore polacco si trasferisce indallo Spezia per un'operazione complessiva da 25 milioni di euro più bonus. UFFICIALE: KIWIOR E' UN NUOVO GIOCATORE DELL'ARSENAL Di seguito il comunicato dell' Arsenal : 'La famiglia ... La Superlega L’hanno fatta gli inglesi. E ci lavorano dal 1992 Singolare fuori programma prima del monday night della 21ª giornata di Premier League: al Craven Cottage si partirà con 15 minuti di ritardo ...Fulham - Tottenham: ecco le formazioni ufficiali della sfida della ventunesima giornata di Premier League 2022/23 in programma alle ore 21.15.