“Poteva succedere anche a me” Sui social centinaia di mamme raccontano il loro post parto | sole | umiliate e senza nessun aiuto

Io gli ho detto che ho un ragazzo, ho detto di no e che questo nonperché ho detto di no'. Martedì sono in programma gli interrogatori di garanzia dei due arrestati. Intanto in ...Centinaia e centinaia di testimonianze. Tutte diverse per età, esperienza e circostanze. Ma che dicono tutte, esattamente la stessa cosa: "anche a me. Dopo il parto, mi hanno lasciato da sola". Lei, trentanni, si è addormentata allattando il bimbo di appena tre giorni . Che è morto, soffocato. Secondo il protocollo, il ...