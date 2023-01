Portogallo | arriva il primo cartellino bianco che premia lo staff medico

(Di lunedì 23 gennaio 2023)storicomostrato su un campo di calcio. Nel corso della sfida tra Benfica e Sporting Lisbona, valevole per il campionato portoghese femminile, la direttrice di gara ha estratto ilall’indirizzo deglimedici delle due squadre, precipitatisi sugli spalti per soccorrere un tifoso che aveva avuto un malore. L’episodio si è verificato al 44?, quando il Benfica era in vantaggio 2-0, nel momento in cui i tifosi presenti sono rimasti in apprensione per un uomo rimasto vittima di un problema fisico. Dopo aver rianimato il soggetto, i medici hanno ricevuto iltra gli applausi dei sostenitori delle due formazioni. L’uso delche ...

