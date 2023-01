Polonia e Germania | confronto difficile sui Leopard all' Ucraina Ed Erdogan minaccia la Svezia

WIRED Italia

La" ha annunciato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki " chiederà allal'autorizzazione a inviare i Leopard in Ucraina. Per inviare i carri armati Leopard 2 in Ucraina "...- Bruxelles approva una nuova tranche da 500 milioni di euro in aiuti militari. Da sciogliere il nodo dei Leopard, Berlino resta cauta ma non si opporrà se Varsavia vorrà fornirli a Kiev Carri armati all'Ucraina, la Germania sblocca l'invio La Polonia chiederà alla Germania l'autorizzazione a inviare i carri armati Leopard in Ucraina. Lo ha annunciato il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki. Ieri la ministra degli Esteri tedesca Ann ...L’Italia, ha sottolineato Tajani a margine del consiglio affari esteri a Bruxelles, «non fa parte del dibattito sull’invio di carri armati in Ucraina», confermando che ...