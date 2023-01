Pogba e Vlahovic | Inizia il Tour de Force dalla Prossima Stagione

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Allegri e la Juventus strappano un punto d’oro contro l’Atalanta! Lo Stadium è stato teatro di una grande sfida, quella tra la Juventus e l’Atalanta. Una partita che ha visto i bianconeri lottare come leoni per conquistare un punto preziosissimo, che è stato regalatorete di Danilo nel finale di gara. Un’esultanza di Allegri al gol del pari che ha testimoniato l’importanza di quel punto guadagnato. Il tecnico bianconero ha fatto un punto sulla prima parte della: “L’unica cosa toppata è stata la Champions League, poi in campionato momentaneamente la squadra ha fatto 38 punti, togliendo l’errore Var della Salernitana. Quindi sono 40 e a parte il Napoli saremo davanti alle altre. Dobbiamo continuare su questa strada, i ragazzi stasera hanno fatto una bella partita, hanno dimostrato responsabilità, serietà e soprattutto voglia di ...

Tuttosport

... bianconeri d'orgoglio nella serata più difficile Juventus, Ferrero e Scanavino incontrano la squadra: "Compatti di fronte all'ingiustizia" Juventus,ok nel test con il Fossano: ...E die, spesso, di. Quelli del Polpo e di DV9 saranno i prossimi grandi rientri, i prossimi appigli a cui aggrapparsi nell'arrampicata che sembra impossibile. In attesa di poterli ... Juve-Atalanta, Allegri: "Pogba e Vlahovic dalla prossima. Inizia il tour de force" MilanNews.it foto di www.imagephotoagency.it È una partita fantastica quella che va in onda all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Atalanta. La squadra di Gasperini passa subito in vantaggio al… ...Il tecnico, oltre all'ironia sugli ospiti Dazn in quota anti bianconera, replica da esempio e punto di riferimento: "Ci mancano i 2 punti della Salernitana e saremmo stati dietro solo al Napoli. Ho an ...