Poeti | santi e navigatori? No | popolo di scommettitori | altra vittoria a Uboldo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuova vincita al gioco del 10eLotto, questa volta con la dea bendata che ha premiato: un 6 Doppio Oro che ha portato nelle tasche del fortunato scommettitore qualcosa come 10mila euro. Mesi di vincite sul territorio al gioco: Caronno, Novate, Paderno, Senago. E non solo Non accenna quindi a diminuire la pioggia di denaro ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Avvenire

e pollici verdi. STORACE E MARRAZZO Come due vecchi buoni amici, di fronte ad un caffè: confrontandosi sul passato e guardando a futuro. A gustarsi amichevolmente quell'espresso sono ...'Gli Italiani sono un popolo die navigatori, ma anche di tecnici calcistici. E il Meridione, tra le poche cose che l'accomuna al Nord, non è da meno'. Inizia così la nota stampa di Fondazione Mediterranea in merito ... Papi, santi, poeti e noi tutti: umana immaginazione e cammino a Dio Una straordinaria occasione di partecipazione nel segno della Pro Loco cittadina Una impeccabile macchina organizzativa ha trasformato la Giornata nazionale del Dialetto e delle Lingue locali 2023 in ...Giorni fa nella chiesa di santa Caterina “delle Bastarde“ a Sant’Angelo in Vado è stato presentato il libro di poesie “Le Mani del Sole“ di Deanna Spezi nuova autrice della Bertoni Editore. Durante l’ ...