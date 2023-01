Pnrr | l' Italia e i 70 mld che non riesce a spendere Andranno restituiti all' Ue Regioni e ministeri in crisi

(Di lunedì 23 gennaio 2023) L'rischia di perdere i miliardi del Recovery fund. La possibilità è concreta visti i ritardi che stanno accumulando. Sono oltre 70 miliardi daquest’anno. Tantissimi soldi, trae vecchi fondi strutturali europei in scadenza. Le centrali di spesa sono ingolfate. I Comuni - si legge su Repubblica - lamentano carenze di funzionari specializzati in bandi e rendicontazioni. C’è il caro materiali che svaluta gli appalti. Una situazione, di sicuro ereditata, ma che preoccupa il governo Meloni in procinto di riferire in Parlamento lo stato dell’arte sul: entro gennaio si attende la relazione semestrale. Le prospettive non sono buone. L’ha fatto capire Raffaele Fitto a fine dicembre. Il super ministro che ha le chiavi in mano del ...

