(Di lunedì 23 gennaio 2023) "Ritengo fondamentale dare vita a un processo die a unache sia in grado di rispettare iche abbiamo di fronte, con competenza e capacità di spendere bene le risorse".

Agenzia ANSA

A parlare così il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e ilRaffaele, durante il Forum nazionale dei commercialisti promosso da ItaliaOggi, aggiungendo che "...Il Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza () sbloccherà infatti investimenti complessivi ... Ilprogramma di incontri, workshop e convegni analizzerà situazione attuale e prospettive dell'... Pnrr: Fitto, semplificazione e governance per rispetto tempi - Economia "Ritengo fondamentale dare vita a un processo di semplificazione e a una governance che sia in grado di rispettare i tempi che abbiamo di fronte, con competenza e capacità di spendere bene le risorse" ...Le Montagne Rocciose sono una delle catene montuose più conosciute del pianeta, un luogo emblematico negli Stati Uniti. Una delle ultime propaggini delle Montagne Rocciose è la catena montuosa Wasatch ...