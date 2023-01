Pnrr | bando da 14 milioni in Liguria per la produzione di ‘idrogeno verde’ in aree industriali dismesse

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La giunta regionale ha approvato, su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico e all’Energia Andrea Benveduti, l’avviso per la selezione di proposte progettuali volte alla realizzazione di impianti didi idrogeno rinnovabile in. Le domande di agevolazione alla misura da 14di euro – rientrante nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, Investimento 3.1, del– devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere dalla mezzanotte del prossimo 13 febbraio e fino alle ore 23:59 del 24 febbraio, attraverso l’invio all’indirizzo pec ...

Bizjournal.it - Liguria

...un investimento significativo e che ha riscontrato una valutazione favorevole nell'ambito del"... Ilè stato pubblicato a fine aprile 2022, nel maggio successivo i 24 partecipanti hanno ...Questo- spiega - rappresenta quindi un'opportunità storica per tanti edifici comunali, pensiamo alla palestra ex GIL o al Palaroya, ma lo stesso discorso potrebbe estendersi anche alle ... Pnrr: bando da 14 mln per produrre idrogeno verde in aree ... Il governo "è al lavoro per dare risposte adeguate e coordinate con l'Europa all'Inflaction Reduction Act messo in campo dagli Usa. Uno ...Archivio Atena è il progetto di arte pubblica nel Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni che vuole censire il patrimonio culturale locale per rigenerare legami tra gli abitanti del paese ...