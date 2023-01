Plusvalenze | anche il Napoli in ansia | l’ultima mossa della Procura

Calciomercato.com

Gli investitori guardanoal dato sul PIL americano, in agenda mercoledì prossimo. Sul fronte ...è riuscito a fare prezzo scontando la penalizzazione di 15 punti legata alla vicenda. ...E tuttavia va detto che non sarebbe finita essendo ancora aperti due ultimi filoni, la "partnership con società terze" e le "bis". Nel frattempol'UEFA avrà reso note le sue ... Plusvalenze Juve, rischiano anche i club 'partner': il punto L'ex presidente: 'C'è stato un cambio di atteggiamento da parte della società negli ultimi anni, da quando decise di privarsi di Marotta' ..."Caso plusvalenze Più preoccupante la manovra stipendi". Questo in sintesi il pensiero dell'ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, che ha ...