Plusvalenza Osimhen | l’avv di De Laurentiis | “Non è come il caso Juve Rischi sportivi? C’è una verità”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ilntus con le plusvalenze fittizie ha riaperto il mondo “oscuro” del calcio italiano che negli ultimi due anni è tornato a produrre sentenze e fascicoli che possono cambiare la Serie A. Ora, per il Napoli, c’è il “” al centro dell’attenzione dei media e della giustizia sportiva e penale. Per fare chiarezza assoluta, a Radio CRC è intervenuto Fabio Fulgeri, avvocato penalista di Aurelio De. Il giurista ha parlato in maniera chiara delle situazioni legate all’acquisto di Victor. “Il processo sportivo si è concluso in maniera positiva per il Napoli. Le indagini vanno nel senso di un approfondimento per il materiale da acquisire, ma vanno nella direzione di un esito favorevole. Parliamo di un’indagine per un falso in bilancio riguardante ...