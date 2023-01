Più di 10mila euro a famiglia L' allarme per l' euro-stangata sulla casa

Key4biz.it

... che guadagna quasi 50mila ascoltatori, e Radio24 che porta a casa 21mila ascoltatori in. Poi ... Bene Rai Radio2 (+), meno bene Radio1 ( - 36mila), in perdita Isoradio e stabile Radio3. E via ...Messina Denaro, così il bossricercato d'Italia comprò un'auto dal concessionario e la pagòeuro in contanti La posizione dell'avvocato della figlia 'A seguito dell'arresto di Matteo ... Anche Microsoft taglia. Le big tech verso 181mila licenziamenti