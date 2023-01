Pioppo Futsal campione d’inverno! Continua la febbre gialloverde

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Un grande successo per i gialloverdi che all’ultima giornata di campionato si laureano campioni d’inverno a pari punti con il Ficarazzi C5; iloccupa la vetta della classifica poiché lo scontro diretto contro il Ficarazzi C5 è terminato per 5-4 in favore degli uomini di mister Mosca. Un traguardo frutto di sacrifici, determinazione, passione e voglia di migliorarsi di un intero gruppo che si è consolidato sempre più. Sicuramente si tratta del primato che meritano i tantissimi tifosi del, fiore all’occhiello del Calcio a 5. Venerdì scorso gli uomini di mister Mosca hanno vinto a tavolino la partita con il Città di Casteldaccia poiché uno dei giocatori degli ospiti si è infortunato; con il successivo mancato numero minimo di giocatori in campo è stata sancita la fine della partita con ...