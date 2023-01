Pioli “Un altro esame da superare con umiltà e unità”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) MILANO (ITALPRESS) – “Sarà undacon. E' normale ci siano delle critiche perchè siamo tornati ad essere una grande squadre e le aspettative sono alte”. Lo ha detto il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia della sfida di campionato all'Olimpico contro la Lazio. “Le nostre radici sono salde, i miei giocatori non sono scarsi ma forti, meritano la mia fiducia e rispetto e stiamo facendo di tutto per tornare ad essere la squadra che abbiamo dimostrato di essere – ha aggiunto il mister rossonero in conferenza stampa – L'aspetto più importante in cui migliorare è quello mentale, ricordiamoci come abbiamo battuto la Lazio l'anno scorso”. “Domani sarà una gara importante, vogliamoquesto momento difficile con una prestazione ...