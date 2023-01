(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non c'è soltanto il malessere di Nicolò Zaniolo ad agitare il clima in casa Roma. Se da un lato la vittoria contro lo Spezia ha portato i giallorossi ad agganciare momentaneamente il quarto posto in ...

La Gazzetta dello Sport

Ma la missione si sta rivelando complicata: sul tavolo di- per ora - sono arrivate soltanto richieste di prestito e, se le cose non dovessero cambiare, il terzino rischia di vivere la seconda ...E lo fa con assoluta discrezione, con un rispetto quasi sacro per le persone cheper ... Emma Farnè, Barbara Gruden, Giuseppe La Venia, Sergio Paini e Giacinto. Per i l Tg2 Stefano ... Pinto incontra il fratello e l'agente di Karsdorp: uscita più vicina I dirigenti giallorossi devono risolvere il caso dell'altro separato in casa: vogliono cederlo a titolo definitivo ma per ora sono arrivate solo richieste di prestito ...Torino, stallo sul mercato: Vagnati riflette, Juric va a Firenze con la mediana contata Nemmeno per Firenze il tecnico Juric potrà contare su qualche rinforzo, non sarà nemmeno questa la settimana buo ...