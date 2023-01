Piano neve a Perugia Opposizioni all’attacco | gestione fallimentare del Comune

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Durissimo il comunicato a cura dei gruppi PD e IPP che vadell’Amministrazione comunale dia seguito delle evidenti difficoltà incontrate durante la nevicata che ha interessato stamani il capoluogo umbro. “Dopo tanto tempo torna lanella nostra città e alla prima occasione vengono a galla tutte le criticità e la malada parte deldi”. Così scrivono i gruppi consiliari del Partito Democratico e Idee Persone“Una perturbazione annunciata da giorni, anche da autorevoli centri meteo locali, che avvertivano dell’imminente nevicata. Nonostante questo, l’Amministrazione non è stata in grado di organizzare un adeguato, rendendo complicata la circolazione. Un problema ...

E' stato attuato il2023 nella sua fase di allarme, che inizia con le precipitazioni nevose preceduto dal pre - allarme inviato dalla Protezione Civile Regionale nella giornata di ieri. Il ...Più che lail nemico principale delle colture ortive è il gelo I continui cambiamenti ... C'è un Governo a lavoro sulla valutazione, entro giugno, dei progetti per ilinvasi. Anticipiamo le ... Piano neve, chiusa la statale del Maddalena da Argentera al confine Con neve e gelo a rischio i prodotti di stagione e quelli primaverili. Trasporto merci a rilento, da domani sera stop benzinai ...Al momento sono in azione 12 mezzi del Comune con l’ausilio di 13 ditte private per ripristinare la viabilità.