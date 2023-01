Petwear e Pecare | le ultime novità della moda a quattro zampe

Leggi su panorama

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il mondo dell’abbigliamento, degli accessori e del petcare di lusso per animali è in costante crescita a livello mondiale. I pelosetti sfilano sul web e nelle strade sempre più curati e patinati come attori di Hollywood. Il marchio Valentino ha optato per la linea Garavani Rockstud declinata e personalizzabile anche per i fedeli amici a: si può creare un dipinto su una felpa o una borsa realizzato a mano dall’illustratore Riccardo Cusimano, con tanto di iniziali del padrone o dell’animale da compagnia. Nuovi giubbetti antifreddo li ha messi in commercio Diesel, un mix fra denim e panno fantasia e fodera teddy rimovibile, e Thom Browne in versione pullover girocollo in cashmere con l’iconico inserto rigato. Recentemente è uscita la linea Gucci Pet Collection, composta da collari e guinzagli impreziositi da borchie o ricami, pettorine ...