Petrolio | in rialzo a New York a 82 | 35 dollari

Wall Street Italia

Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,87% a 82,35 dollari al barile. . 23 gennaio 2023Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,92%. Invariato lo spread , ... Ben comprata A2A , che segna un fortedell'1,76%. Giornata moderatamente positiva per Leonardo ... Petrolio in rialzo per la seconda settimana consecutiva. Ecco perché Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...