(Di lunedì 23 gennaio 2023) Al momento non ci sono le condizioni per i negoziati tra Russia e Ucraina, né de facto né de jure. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov.

'Tra i membri Nato cresce il nervosismo' Così Peskov alla notizia che la Germania dà via libera ai Leopard dalla Polonia. Macron esclude di fornire i tank Leclerc. Crosetto: 'Italia invierà missili antiaerei a Kiev'. Mosca: armi all'Ucraina ...Al momento non ci sono le condizioni per i negoziati tra Russia e Ucraina, né de facto né de jure. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. "Al momento non ci sono le condizioni per questi negoziati, né de facto né de jure. Ascoltiamo le dichiarazioni di Kiev, conosciamo la giustificazione legale dell'impossibilità dei negoziati ... Peskov: "Non ci sono le condizioni per negoziare con Kiev" Lo ha detto Peskov, rispondendo alla domanda se sia giunto il momento per colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.(ANSA) - MOSCA, 23 GEN - "I Paesi europei che contribuiscono direttamente o indirettamente a inondare l'Ucraina di armi, ne sono responsabili, e a pagare per questo pseudo-sostegno sarà il popolo ucraino"