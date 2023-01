Pescara-Foggia | vietata vendita biglietti settore ospite

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Con un provvedimento in data odierna, il Prefetto di, ha disposto il divieto dideiper tutti coloro che risiedono in provincia di. La sfida tra le due squadre è in programma per domenica 29 gennaio 2023, alle ore 14.30, presso lo stadio Adriatico ‘Giovanni Cornacchia’, e il provvedimento è stato adottato in linea con gli indirizzi del “Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive”. SportFace.

