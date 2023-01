Agenzia ANSA

La Confederazione generale dei lavoratori del(Cgtp) ha indetto per domani una nuova 'marcia nazionale' Lima, con lo slogan 'No alla dittatura civico - militare - imprenditoriale', nell'ambito del quinto giorno dello sciopero indetto il 19 ...La Federazione nazionale dei lavoratori minerari, metalmeccanici e siderurgici del(Fntmmsp) ha convocato per oggi a Lima una manifestazione in solidarietà con la mobilitazione ...ilha ... Perù: sindacato convoca per domani nuova marcia a Lima - America ...