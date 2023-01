(Di lunedì 23 gennaio 2023) VICENZA – Ha destato scalpore l’originaleavvenuta nell’area TIME di, il più grande Salone europeo dedicato all’Oreficeria e alla Gioielleria che si sta tenendo in questi giorni. Protagonista una statua di Nike, Dea della Vittoria, opera d’arte creata dal design brand di orologeria D1 Milano a cui si deve l’allestimento unconventional dei suoi orologi best seller all’ingresso della fiera. Sabato 21 gennaio, in pieno giorno, una crew di artisti è stata protagonista di una guerrilla di street-art, una provocazione che ha avutovittima la statua di Nike e il set-up del brand. Ciò che a prima vista è parso un atto folle, uno sfregio, ha rappresentato un messaggio di libertà: arte su arte, libera espressione su classicismo e sfregio delle convenzioni, segni e simboli, elementi storici e ...

L'Opinionista

Alcuni studenti dei tre indirizzi, a partire dalle loro peculiarità, hanno preparato - sotto la sapiente regia della prof.ssa Donatella Corti - unateatrale, musicale eche si ...... in una sfavillante formazione di soli archi, con un'energica e fiammeggiantedal ... che si pregia, come sempre della direzionedi Filippo Zigante e Marcella Parziale, e della ... Performance artistica irrompe a Vicenzaoro: come è andato il flash mob VICENZA - Ha destato scalpore l’originale performance artistica avvenuta nell’area TIME di Vicenzaoro, il più grande Salone europeo dedicato ...La collezione “APPARTAMENTO FW23-24” dello stilista under 30 Federico Cina è andata in scena all’ultima Milano Men’s Fashion Week ...