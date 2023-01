Perché la carne sintetica è così dibattuta? Bisogna rivoluzionare il sistema alimentare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Con la popolazione mondiale che nel 2050 si avvicinerà ai dieci miliardi di persone, la capacità del pianeta di sfamare tutti sarà sicuramente superata. Per questo motivo, da decenni, si stanno sperimentando metodi meno tradizionali per ottenere alimenti da destinare al consumo umano. Il cibo è da secoli al centro della nostra esistenza ed è inevitabile che su di esso si concentrino emozioni e ricordi, valori economici ed etici, temi religiosi e culturali, nonché aspetti di natura scientifica. È normale quindi che, su un argomentocomplesso e controverso, l’opinione pubblica spesso si divida,i consumatori non hanno sempre tutti gli strumenti necessari per comprendere e scegliere con consapevolezza cosa mangiare. In questa ottica, tra le nuove possibili fonti alimentari più discusse si pone anche la...