Pensioni | un 25enne dovrà lavorare oltre 46 anni | la simulazione INPS

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Cattive notizie per i giovani per i quali la pensione è sempre più un miraggio. In pensione anticipata a settant’e a riposo per vecchiaia a 70e sei mesi, sempre che si abbiano contributi di almeno 46e 4 mesi nel primo caso e20nel secondo. E’ quanto succederà a una persona che ha oggi 25e ha iniziato ada un anno.miraggio E’ lo scenario delineato dal simulatorePensami appena aggiornato secondo il quale se glidi contributi sono meno di 20ma più di 5 l’attesa per la pensione di vecchiaia si prolungherà fino a 74e 10 mesi. Va meglio – anche se di poco – ai trentenni: pensione di vecchiaia per un lavoratore ...